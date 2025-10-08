Complicado liderato

Con apenas dos partidos disputados del campeonato de la categoría 2013 de la Liga Reynosa de Futbol el liderato se ha apretado por conducto de las escuadras Rayos de Río Bravo, Monterrey RV y Atlas FC Reynosa.

El triple empate de 6 puntos en la tabla general ha puesto en la mira a estos conjuntos, que están siendo perseguidos por los Bravos Reynosa que se encuentran invictos con 4 unidades.

Los Rayos de Río Bravo electrocutaron completamente a los Topos FC por amplio marcador de 8-1, luciendo el goleador Íker Gutiérrez con cinco anotaciones.

Por su parte los Rayados de Monterrey RV estuvieron en plan grande al golear 10-0 a Ceffar León para de esta forma llevar a 14 dianas en dos compromisos.

Los rojinegros no se han quedado atrás al también estar compartiendo la cima gracias a su segundo triunfo ante Academia Tigres Balcones al son de 7-3.

En cambio, los Bravos Reynosa rescataron un importante empate 2-2 sobre Necaxa Reynosa que los mantiene en la pelea al estar en el cuarto sitio.



