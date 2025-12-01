¡Inicio intenso!

La liguilla estuvo cargada de intensidad en el Torneo Inter Clubes 2013 de la Liga Reynosa de Futbol, luego de jugarse las llaves de la semifinal y la final de Copa.

Los Rayos de Río Bravo, que son los amplios favoritos para quedarse con el campeonato al terminar en primer lugar del torneo regular, no la tuvieron nada fácil ante su similar del Atlas y lograron salir con el triunfo por marcador de 2-0.

El conjunto del vecino municipio fue efectivo al momento que estuvo frente a la portería con los goles de Iker Gutiérrez y Josué Parra.

En el otro juego de la semifinal Monterrey RV no atravesó ningún problema para convertirse en finalista al golear 4-0 a su similar de Ceffar León. La lluvia de goles fue cortesía de Anthoni Chávez, Damián Flores y Enrique Morales, además la buena fortuna les sonrió con un autogol de sus rivales.

Por su parte la Academia de Futbol Bravos Reynosa no se fue con las manos vacías al quedarse con el trofeo de Copa tras superar con facilidad a los Topos al son de 5-2. Con estos resultados la final se va jugar este sábado en la cancha del Centro de Alto Rendimiento en el que se conocerá al monarca juvenil de este torneo.