Rangers vapulean a los Cahuates

Con un largo desfile de 14 carreras en la primera entrada los Rangers vapulearon en tres tandas a los Cahuates por amplia pizarra de 26-6, dentro de las hostilidades de la Liga Burocrática de Softbol.

Los Rangers encendieron la mecha desde temprano y fue suficiente para enfilarse tranquilamente al triunfo, en el campo Pedro Guajardo. Un total de 18 bateadores fueron los encargados en cazarle cada uno de los envíos a Fernando Mendoza para recetarle dolorosa derrota.

Los Cahuates no tuvieron capacidad de reacción, ya que en el cierre del primer rollo se fueron en blanco, lo cual fue bien aprovechado por los Rangers que agregaron cuatro más en el segundo episodio con las producciones de Rafael, González y Morquecho.



