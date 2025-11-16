¡Caerá una máscara!

Llegó la hora de la verdad para Laredo Kid e Imagen II, ya que uno de los dos bajará del cuadrilátero sin máscara. Se espera una gran batalla entre estos ídolos tamaulipecos, quienes con mucha valentía aceptaron apostar lo más sagrado que tiene un luchador para ocultar su identidad.

Las apuestas se han cargado a favor de Laredo Kid, quien es una de las máximas figuras de la empresa Triple AAA y también está luchando para la WWE, es por eso que muchos dudan que vaya a descubrir su rostro cuando se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera.

Pero del otro lado está el rudo de rudos, el papá de los pollitos. Imagen II ha callado muchas bocas y ha ganado luchas donde parecía estar liquidado. Su trayectoria no necesita ser analizada pues todos saben que es un ídolo en ambos lados de la frontera y seguramente el público terminará apoyándolo.