Inauguran voleibol infantil y juvenil

La cancha "Teresita" sigue de fiesta y ahora le dieron la bienvenida a un torneo más de su liga sabatina Infantil y Juvenil. Como lo marca la tradición, la ceremonia inaugural reunió a todos los equipos participantes.

El profesor Santos Gómez fue el anfitrión y agradeció la confianza de todos los equipos para seguir a su lado. Como invitado de honor estuvo el regidor de la Comisión de Deportes, Joaquín Ramírez.

Los aplausos cobijaron a los equipos que recibieron sus trofeos en la ceremonia de premiación del torneo anterior. En la categoría Microvoleibol, el campeonato se lo llevaron los Delfines. En la categoría Infantil el título fue para los Delfines Matamoros Rosas.

En la categoría Juvenil B, Reynosa Jrs Boys fueron los dignos campeones mientras que en la Juvenil A los Bulldogs Black se llevaron el primer lugar. El juramento deportivo estuvo a cargo de la jugadora Emily Samantha Muñíz.