Apretado triunfo de los Primos MX

Los Primos MX estaban con la obligación de obtener a como diera lugar el triunfo en la presente jornada y así lo terminaron por hacer al superar apretadamente 18-16 a los peloteros de Drink Team, dentro de las hostilidades de la Liga Veteranos de Softbol.

El encuentro fue correspondiente a la letra D2 y cuando todo apuntaba que Drink Team salía del diamante con el triunfo apareció oportunamente los batazos de los Primos MX con ataque de tres carreras en la parte alta de la séptima entrada para completar la remontada.

El line up de los Primos MX respondió a la hora cero y uno de los encargados en conseguir la voltereta fue Santiago Zambrano que disparo cinco imparables en el mismo número de turnos, mientras Benito Hernández también anduvo encendido al irse de 5-4, después Alejandro Cortez conectó dos cuadrangulares y Gael García sacó la pelota del campo en una ocasión.

Pese que el duelo se definió desde la caja de bateo el lanzador Patricio Luévano se apuntó el triunfo al ser custodiado por sus compañeros, mientras Marco Aldrete por más que lo intento no pudo esquivar el descalabro.