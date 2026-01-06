Primeras carreras atléticas del año

La comunidad runner está lista para iniciar el 2026 corriendo y en enero inicia el calendario de carreras atléticas.

Hasta el momento se han confirmado dos eventos, el 17 de enero a las 7:00 horas la carrera 5k "Una Meta por los Demás" organizada por la Asociación Civil de Abogados que se llevará a cabo en el circuito del Parque Cultural y el 25 de enero la carrera "Corre y Recicla" 5k y 10k que se llevará a cabo a las 7:17 horas en la ruta del Parque Industrial Villa Florida.

Este año podría ser el de mayor actividad ya que se están cocinando muchas carreras con causa y también los trotes grupales conocidos como "Social Run".







