Reynosa presente en el primer congreso estatal de voleibol

Se llevó a cabo en la capital del estado el Primer Congreso Estatal de Voleibol donde participaron directivos de distintos municipios y organizaciones como Reynosa, El Mante, Tampico, Ciudad Madero, UAT, Tec Madero, Victoria, San Fernando, Matamoros Obrera, Matamoros Municipal, Río Bravo, Miguel Alemán y Nuevo Laredo, quienes además votaron y ratificaron a Vicente Reyes Ramírez como presidente de la Asociación de Tamaulipas.

El profesor Santos Gómez, quien forma parte de la mesa directiva de la zona norte, fue el representante de esta frontera en la reunión donde se trataron temas sobre el nuevo ciclo y los compromisos ante CONADE. El director del INDE Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, asistió para refrendar su apoyo a la Asociación en pro del crecimiento del voleibol en la entidad.