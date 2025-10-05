Realiza IMD capacitación deportiva

El Instituto Municipal del Deporte llevó a cabo el Curso de Nutrición y Prevención de Lesiones en el Deporte, dirigido a atletas y entrenadores de la ciudad.

La capacitación fue impartida por especialistas, Valeria Duran en temas de nutrición y Angela Cardenas con fisioterapia, quienes compartieron herramientas y conocimientos para mejorar el rendimiento deportivo, prevenir lesiones y fomentar hábitos saludables entre los participantes.

Estos eventos se realizan para el beneficio de los atletas que representan a nuestro municipio en diferentes disciplinas.