Deportes

Realiza IMD capacitación deportiva

El Instituto Municipal del Deporte llevó a cabo el Curso de Nutrición y Prevención de Lesiones en el Deporte, dirigido a atletas y entrenadores de la ciudad.
  • Por: Alberto Gamboa
  • 05 / Octubre / 2025 -
  • COMPARTIR
Realiza IMD capacitación deportiva

Atletas y entrenadores que representan a Reynosa participaron en la capacitación.

El Instituto Municipal del Deporte llevó a cabo el Curso de Nutrición y Prevención de Lesiones en el Deporte, dirigido a atletas y entrenadores de la ciudad. 

La capacitación fue impartida por especialistas, Valeria Duran en temas de nutrición y Angela Cardenas con fisioterapia, quienes compartieron herramientas y conocimientos para mejorar el rendimiento deportivo, prevenir lesiones y fomentar hábitos saludables entre los participantes. 

Estos eventos se realizan para el beneficio de los atletas que representan a nuestro municipio en diferentes disciplinas.

EL MAÑANA RECOMIENDA