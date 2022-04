Presentará Barrera pleito del ´Tigre´

Tuvieron que pasar 27 años para que el ex boxeador mexicano Marco Antonio Barrera visitara nuevamente Reynosa. Anoche en entrevista exclusiva con el periódico EL MAÑANA de Reynosa el gran ex campeón mexicano estuvo presente en un restaurante para firmar autógrafos y tomarse la fotografía con los aficionados del boxeo.

La visita de Barrera a esta frontera se debe a que es el invitado especial para la función de box que estelariza hoy el reynosense Hugo ¨Tigre¨ Castañeda, al cual ya conoció en Tijuana, pero en esta ocasión será la primera vez que lo analizará arriba del ring para poder dar su amplio punto de vista.

"Gracias a la familia de Joel Soto por invitarme porque tenía 27 años sin venir, en aquella época el traía a Néstor ´Tigre´ Garza, pero mañana (hoy) me va tocar verlo (Hugo) para saber que tan bueno es. Ya el récord de 7-0 no es fácil poder llegar a estos números yo creo que vamos a ver el brinco de él a 8 round y se mantiene invicto le auguro un buen futuro porque llegar invicto a 10 round no es nada fácil", comentó el también analista de una cadena nacional.

Actualmente el ex campeón mundial de tres divisiones diferentes se ha popularizado por sus atinados comentarios como analista y por el programa "Un Round Más", que comparte con Erik "Terrible" Morales, que recientemente tuvieron algunos problemas y se alejó del proyecto, pero en esta ocasión explicó que han arreglado sus diferencias.

"Si en los matrimonios hay problemas imagínate con alguien en mi vida no me veía bien y yo tampoco, realmente no ha sido fácil, la neta diferente formas de pensar, pero eso es lo más importante los puntos de vista diferentes, no vamos nadando y hablando bien de equis boxeador y al final del día es lo que le gusta a la gente, vernos juntos no hemos acabado a golpes, no tardamos, no es cierto, pero la realidad es un proyecto muy bonito", expresó con risas, Barrera en su época de boxeador protagonizo una espectacular trilogía contra el "Terrible" Morales.

Dentro de otros planes que cuenta la leyenda del boxeo es realizar peleas de exhibición, pero por el momento no conoce el rival que va enfrentar, aunque tentativamente la protagonizara en Estados Unidos en los meses de junio o julio.

El gran campeón mundial aprovechó para firmar autógrafos y tomarse fotos con aficionados al box.