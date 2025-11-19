Cachorros FC presenta equipo

La Academia Cachorros FC realizó la presentación oficial de jugadores y cuerpo técnico que van a participar próximamente en el campeonato de la Liga TDM (Tercera División Mexicana).

¿Qué ocurrió?

Víctor López Carabarin, director técnico de los Cachorros, fue el encargado de dar la noticia acerca de esta nueva aventura que van a iniciar en las siguientes semanas, en la que tienen como objetivo representar dignamente a Reynosa y convertirse en protagonistas en el torneo. "Mi preocupación y a la vez ocupación como profesor es seguir trabajando con este grupo, que actualmente en Reynosa ya no hay fútbol 11 en estas categorías, mi motivo es seguir trabajando y en compañía del entrenador Eduardo intentaremos conseguir el campeonato, aunque el objetivo es que sigan jugando fútbol 11 y estén preparados por si se les presenta la oportunidad en una visoria de un equipo profesional", comentó López Carabarin con la ilusión de hacer un buen papel en el torneo.

¿Cuál es el contexto general?

La Academia Cachorros FC se ha dado a conocer en las canchas de Reynosa por ser una escuela formativa, por lo que en esta ocasión está dando un paso importante al participar en una justa de índole nacional, la cual va a permitir categorías 2007-2008 y menores con cuatro refuerzos que sean 2005-2006 y un jugador del año 2003. "El torneo inicia a finales de este mes y en la región somos 5 equipos, dos que son de Reynosa, mismo número de Matamoros y uno de Río Bravo, nosotros vamos a estar jugando en el Estadio 18 de marzo y tentativamente vamos a jugar los domingos", expresó el entrenador.

El cuerpo técnico dio a conocer a cada uno de los jugadores que van a representar a la escuadra reynosense, asimismo dio a conocer el balón oficial que va a estar presente en todos los partidos de la Liga TDM.