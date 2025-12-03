Anuncian sede del Campeonato Nacional Charro 2026 en S.L.P

Los directivos de la Federación Mexicana de Charrería sostuvieron su junta ordinaria mensual en la que dieron a conocer el balance general de las competencias nacionales del presente año y la siguiente edición del Congreso y Campeonato Nacional Charro 2026 va a tener como sede San Luis Potosí.

Con este anuncio, los equipos de Reynosa deberán iniciar lo más pronto posible su preparación rumbo a la justa nacional, ya que en la reciente los Tamaulipecos tuvieron tremenda actuación al llegar por primera vez a la gran final y obtener el subcampeonato.

¿Cuál será la sede del Congreso y Campeonato Nacional Charro 2026?

Durante su informe, el presidente Salvador Barajas destacó que octubre fue un mes de intensa actividad derivada del LXXXI Congreso y Campeonato Nacional Charro 2025 celebrado en la Arena San Marcos de Aguascalientes.

Detalles sobre el Torneo Nacional de Aniversario de la Federación

En la reunión se mencionó que se retomará el Torneo Nacional de Aniversario de la Federación, con la participación de los 24 mejores equipos de la tabla general del pasado Nacional Charro 2025, otorgando al campeón un pase directo al Campeonato Nacional Charro 2026.

Impacto del subcampeonato de Tamaulipas en la charrería

Este subcampeonato representa un hito para la charrería en Tamaulipas, lo que motiva a los equipos a prepararse con mayor dedicación para el próximo evento nacional.