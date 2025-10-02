Bravos, listos para los Interfacultades

Los atletas que defenderán con mucho orgullo la camiseta de los Bravos UAMRR están listos para encarar los juegos Interfacultades UAT Zona Norte.

Esta semana comenzará la primera eliminatoria donde las facultades de Reynosa (Rodhe y Aztlán) se medirán ante Río Bravo y los ganadores avanzarán a la siguiente etapa donde chocarán contra Valle Hermoso, Matamoros y Nuevo Laredo.

Eliud Duran, coordinador de deportes de la Unidad Académica Reynosa Rodhe, informó que en este evento participarán 160 estudiantes repartidos en las siguientes disciplinas; Ajedrez, voleibol, béisbol, básquetbol, softbol, fútbol bardas, fútbol y por primera vez atletismo.

Se esperan buenos resultados para los Bravos que tienen mucha sangre nueva en sus equipos, es decir, alumnos de primer semestre que llegaron a reforzar.