¡Con fuerza de vikingo!

Diego Cubas Martínez levanta 212.5 kilogramos en sentadilla con mucha tranquilidad. Lo hace ver fácil, pero detrás de ese poderoso movimiento que dura solamente unos cuantos segundos, hay varios años de arduo entrenamiento. Es uno de los mejores atletas que tiene Reynosa en la disciplina de Powerlifting y representará con mucho orgullo a Tamaulipas en el evento Mega Nacional de Chetumal 2026 que se llevará a cabo del 13 al 22 de marzo del año entrante. En poco tiempo se ha convertido en una de las cartas fuertes a nivel estatal y así lo demostró en el evento selectivo, donde conquistó el primer lugar de la categoría Sub Jr. -74 kilogramos y por eso es esperanza de medalla.

"Fue una experiencia muy chida en el nacional pasado, competí contra gente más grande que yo, que cargan más y eso me motivó, ahora voy a pelear por el Top 5 o el Top 3 nacional, me siento emocionado", expresó el joven deportista de apenas 16 años de edad, quien además es un buen estudiante en el CBTIS 276.

Lo que comenzó hace 6 años como una distracción, se ha convertido en una pasión que comparte con su padre desde el primer levantamiento.

"Llevo entrenando desde la pandemia porque estaba aburrido en mi casa y un día mi papá me dijo, vamos a entrenar, y pues lo seguí ... desde la primera vez que lo hice me gustó mucho levantar pesado, me gustaría intentar en halterofilia, pero ahorita estoy enfocado en este deporte", comentó el gran campeón que representa al Gimnasio Vikingos, que es también el apodo de su padre.

La seguridad para cargar pesas también se le nota cuando habla. Tiene una sonrisa que contagia buena vibra y es de llamar la atención como habla y apoya a sus contrincantes durante las competencias.

"Yo no soy negativo con nadie, a mi me gusta motivar a los demás competidores, si ellos le meten más peso pues yo también, en los deportes no nada más es estar entrenando, levantando, a mi me gusta relajarme con una que otra broma, hacer buen ambiente en el gimnasio, así mi papá me ha enseñado mucho y sus palabras me motivan siempre", finalizó el orgullo de la Colonia Zenith.

