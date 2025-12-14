Listas series de postemporada

El momento esperado por los equipos de las diversas categorías y este es el inicio de la postemporada del Torneo Dominical de la Liga Burocrática de Softbol. Los mejores planteles de las distintas categorías van por el campeonato tras protagonizar las series.

El telón del playoffs se abre en el diamante Pedro Guajardo a las 8:00 de la mañana cuando se de inicio la serie de dos encuentros entre Compirris ante Sol Sario, posteriormente Deportivo ALPS, que ocupó el segundo lugar del standing, se va medir con Maquinados, que también hizo una buena temporada al finalizar en el tercer puesto, este choque esta pactado a las 11:00 horas.

Otro de los frentes, que lucen atractivos y que es definitivo al ser el tercer encuentro es entre los Amigos de Manny ante Despreciados a las 15:30 horas, seguido de la serie que está establecida desarrollarse a las 17:00 y 18:30 horas entre Negados ante Familia Arratia.

En cambio, en el campo Tutelar se van a desarrollar un total de cinco encuentros en los que sin duda van en busca de finiquitar la serie para avanzar a las finales de las respectivas categorías. Los choques que lucen son los Juniors contra Piratas de Don Chuy y Tío Veco se topa con Secundaria 125.