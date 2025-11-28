Petroleros pegan primero

Inició bastante candente la postemporada de "Medio Brazo" del Club Social y Deportivo Veteranos y Jubilados. La novena de Petroleros desplegó un total de 22 imparables en el diamante Manuel Pavón Mortera para sacudir 16-12 a los Indios para adjudicarse el primer juego de la serie.

¿Qué ocurrió?

Por increíble que parezca, la primera entrada tuvo una duración de 40 minutos al rayarse en el pizarrón un total de 15 carreras. Los primeros en dirigir el ataque fueron los Indios, que aprovecharon el descontrol del lanzador Arturo Gaytán al regalar seis bases por bolas, que se transformaron en carreras.

Los Petroleros no se quedaron con las manos cruzadas e inmediatamente respondieron en el cierre del primer acto con cinco sencillos que se combinaron con los dobletes que salieron de los bates de Fernando López, Oliver Granados, Jorge Lambarria, Elías Guzmán y Arturo Montoya para coronar ataque de nueve anotaciones.

¿Cuál fue la respuesta de los lanzadores?

El serpentinero Baldemar Guerrero continuó pasándola mal en el segundo y tercer episodio al tolerar tres y cuatro carreras, respectivamente, convirtiéndose en una acción fundamental para cargar con el descalabro en el primero de la serie.