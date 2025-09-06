Regresan las porristas a UAMRA

Las porristas de los Búfalos están de regreso en la Unidad Académica Reynosa Aztlán (UAMRA). Alumnas y alumnos podrán integrarse a esta disciplina conocida también como equipo de animación.

Aprovechando el inicio del nuevo ciclo escolar la coordinación de deportes de la UAMRA puso manos a la obra para revivir este grupo de atletas y la respuesta ha sido muy buena, pues hasta el momento van poco más de 30 elementos registrados, en su mayoría mujeres.

Los estudiantes de nuevo ingreso también acudieron al llamado y durante la semana se realizaron los primeros entrenamientos en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT.

Es una excelente noticia pues este grupo de animación le pondrá un sabor especial a los eventos deportivos donde se hagan presentes los Búfalos.







