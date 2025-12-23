Cierran CAR por vacaciones decembrinas

Desde el pasado 18 de diciembre y hasta el próximo 4 de enero del 2026, las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento "Profesor Miguel Smer Verdín" permanecerán cerradas por las vacaciones decembrinas.

A través de las redes sociales se informó a la comunidad que el recinto deportivo operado por el Gobierno Estatal, a través del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), reanudará actividades el próximo 5 de enero del 2026 en sus horarios ya acostumbrados.

En el CAR se practican diferentes actividades pero quienes más van a extrañarlo son las personas y deportistas que acuden diariamente a caminar, trotar y correr en la pista azul de atletismo.



