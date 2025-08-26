Se quedó en la banca

El reynosense Poncho González no tuvo minutos en la derrota del Atlas en casa por 2-4 ante el América.

El mediocampista tamaulipeco se quedó con las ganas de entrar a la cancha en el duelo correspondiente a la jornada 6, pero al minuto 81 los rojinegros se quedaron con un hombre menos tras la expulsión del capitán Aldo Rocha, lo cual dificultó aún más su posible ingreso.

González llegó como refuerzo este torneo al equipo de sus amores y la directiva como la afición del Altas esperan mucho de él, pero apenas ha disputado 180 minutos en lo que va de la campaña.

Los rojinegros visitan el próximo domingo a Pumas en la jornada 7 y "Ponchito" necesita urgentemente regresar al once titular.



