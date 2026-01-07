Poker Sound triunfa sobre Pura Infección

Los peloteros de Poker Sound andan en plan intratable al protagonizar vistoso desfile de 16 carreras en la cuarta entrada para quedarse con el triunfo sobre Pura Infección por pizarra de 26-11, dentro de las acciones del Torneo de Softbol Aztlán.

Fueron tres episodios donde la balanza estuvo pareja, pero termino por cargarse por completo a Poker Sound al realizar largo ataque de 14 imparables, que estuvieron acompañados por seis cuadrangulares para decretar el juego finalizado por la vía de la misericordia.

Ambos lanzadores José Aparicio y Eduardo Barajas, habían mantenido el juego reñido, pero fue en cuarto inning que Pura Infección se descontrolo por completo al recibir tremendo daño con los jonrones que salieron de los bates de Juan Gálvez, que conectó un total de tres en el partido, Arnoldo Garza, Miguel Cantú, Jorge Rivera y Luis Arredondo.

Por su parte, Pura Infección logró hacer daño con los batazos de cuatro esquinas cortesía de Alejandro Martínez, Brayan Martínez y Arturo Sáenz.







