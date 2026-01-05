¡Dejan tendidos a los Cerveceros!

Jorge Rivera le dio sabroso a la pelota para pegar cuadrangular de dos carreras y darle el triunfo apretado a Poker Sound por pizarra de 19-18 sobre Cerveceros de Mil Botes, dentro de la jornada 1 del Torneo de Softbol Aztlán.

Poker Sound estaba abajo en la pizarra por cinco rayitas de diferencia y en la última entrada prendieron la mecha con solitarios jonrones de Juan Gálvez, Arnoldo Garza y Miguel Cantú, mientras Iván García llegó a la inicial con sencillo y Rivera se encargó en convertirse en marcar la diferencia con batazo grande por todo el jardín derecho y dejar tendidos a sus rivales.

La ofensiva de Poker Sound fue clave al disparar un total de 11 vuelacercas y construir largo rally de 10 carreras en la parte baja de la cuarta entrada para esta forma conseguir su primer triunfo del torneo, el cual reunió a un total de 13 equipos que van en busca del campeonato.

Los bombarderos de Kevin Macías, Juan Gálvez, Cristian Hernández y Arnoldo Garza se hicieron sentir con un respectivo jonrón, seguido de Miguel Cantú, Luis Arredondo e Iván García que sacaron la pelota del diamante en par de ocasiones, mientras Rivera en su segundo turno del juego, ya que ingreso en el cuarto episodio, se fue de 2-2 para ser el jugador más valioso.