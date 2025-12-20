¡Lucharán encadenados!

Otro capítulo se escribirá en la candente rivalidad que mantienen Pitágoras Jr y Atlántico Jr, quienes lucharán mano a mano en la modalidad Bull Terry Match, es decir, encadenados en el cuadrilátero.

Hace apenas unos días se enfrentaron y Pitágoras Jr. se llevó el triunfo para retener su Campeonato, pero Atlántico Jr. se quedó más encendido y buscará sacarse la espina.

En la batalla estelar, Rey Astral se enfrentará mano a mano contra el Hijo de Blue Panther.



