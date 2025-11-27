Pitágoras Jr., en gran nivel

Pitágoras Jr. está luchando en un gran nivel y la afición se lo está reconociendo. Sus lances son cada vez más vistosos y estéticos, pero también es un gladiador todo terreno, al menos así lo demostró en su más reciente encontronazo contra Estrellato, donde ambos protagonizaron una batalla campal en las gradas de la Coliseo.

¿Qué ocurrió?

De esta forma, Pitágoras Jr. está callando bocas y demostrando que es mucho más que una cara bonita y un cuerpo escultural. Sobre los rumores que lo ponían como uno de los consentidos del promotor, también ha demostrado que las oportunidades se las está ganando con lo que hace arriba del cuadrilátero.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El público está encantado y seguirán disfrutando de este gran técnico, pues ha sido confirmado este domingo junto a Bebote y Enigma Extremo para enfrentarse al trío rudo; Símbolo, Atlántico Jr y Core en la batalla semifinal.