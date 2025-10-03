Pisporros y Balty abrirán el telón a jornada sabatina

Pisporros y Balty abrirán el telón a jornada sabatinaLa temporada regular sabatina se va sacar un 10 al jugarse la décima jornada en la Liga Burocrática de Softbol
La temporada regular sabatina se va sacar un 10 al jugarse la décima jornada en la Liga Burocrática de Softbol. Un total de 12 partidos se van a desarrollar entre el parque Pedro Guajardo y Mentor López.
Los primeros en abrir el telón son los Pisporros que van con la encomienda de imponerse a como de lugar sobre los peloteros de Los de Balty, encuentro pactado a las 8:30 de la mañana, mientras los Amigos de Roberto Lucio, que marchan con seis ganados y dos derrotas, están con la encomienda de imponerse sobre los Cerezos para seguir dentro de los primeros lugares.
Dentro de las hostilidades el juego que luce altamente atractivo son Secundaria #10 que se va medir contra Diamondback a las 11:30 de la mañana y en la tarde es turno que los Yankees se topen con el Deportivo Rack.