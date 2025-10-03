Pisporros y Balty abrirán el telón a jornada sabatina

La temporada regular sabatina se va sacar un 10 al jugarse la décima jornada en la Liga Burocrática de Softbol. Un total de 12 partidos se van a desarrollar entre el parque Pedro Guajardo y Mentor López.

Los primeros en abrir el telón son los Pisporros que van con la encomienda de imponerse a como de lugar sobre los peloteros de Los de Balty, encuentro pactado a las 8:30 de la mañana, mientras los Amigos de Roberto Lucio, que marchan con seis ganados y dos derrotas, están con la encomienda de imponerse sobre los Cerezos para seguir dentro de los primeros lugares.

Dentro de las hostilidades el juego que luce altamente atractivo son Secundaria #10 que se va medir contra Diamondback a las 11:30 de la mañana y en la tarde es turno que los Yankees se topen con el Deportivo Rack.



