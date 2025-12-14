Equipo Flex da pelea en Texas

La escudería Pinturas Flex Racing Team de Reynosa se hizo respetar en el Valle de Texas donde sus pilotos lograron subir al podio.

Fue en el Autódromo de Edinburg, Tx., donde el equipo capitaneado por Gilberto Flores consiguió par de segundos lugares en la categoría Bracket no Electrónicos.

El piloto Eduardo González fue el encarado de hacer volar el Camaro amarillo (el Bumblebee) para conseguir los dos trofeos con los cuales cierran de gran forma el año 2025.

El equipo Flex decidió cruzar fronteras para competir contra los mejores y vaya que les pelearon de tú a tú a los mejores del RGV 956.