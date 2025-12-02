Reparte besos la Pimpinela Escarlata

Muchos besos y apapachos repartió Pimpinela Escarlata en la Coliseo, donde el público de Reynosa la sigue recibiendo como toda una celebridad.

La "Nena de México" hizo de las suyas y se dio gusto con los aficionados de la primera fila, quienes se fueron a casa con una gran sonrisa y con las huellas de su labial.

¿Cómo fue el espectáculo de Pimpinela Escarlata en Reynosa?

Arriba del cuadrilátero la "Pimpi" formó tercia junto a la Mamba y la Fashion, y demostraron que no todo es bailar, pues se pusieron a luchar y vencieron a la tercia local integrada por Zarzy Tiger, Mayito Rock y Máscara Roja.

Pimpinela caminó con elegancia por la tercera cuerda cobijada por los aplausos. Para finalizar le dio tremendo "picorete" a Máscara Roja y se lo llevó a la lona con un perfecto paquete para escuchar la cuenta de tres.

Detalles del triunfo de Pimpinela Escarlata en el Coliseo

Pasan los años y Pimpinela sigue demostrando que es el exótico número uno de la libre libre en México.