Perys, estrenan y ganan

Las peloteras de las Perys no solamente juegan buena pelota, también brillaron en el diamante al estrenar uniforme, encargándose en conseguir un triunfo más en la actual temporada sobre Deportivo Xico por pizarra de 25-14, dentro de las hostilidades del Torneo Femenil de la Liga Campeones de Softbol.

Las jugadoras de las Perys se mostraron completamente motivadas al utilizar la nueva piel y en su primera tanda de bateo descargaron un total de cinco carreras para de esta forma acrecentar la ventaja en los venideros episodios.

La abridora de Ruth Monreal paso por algunas complicaciones en el partido, pero gracias a la ayuda de la ofensiva logró salir con el triunfo, aunque gran parte de lograrlo fue por su compañera Susana Cavazos en acciones de relevo.

La siempre peligrosa Sophia Guzmán estuvo en plan grande desde la caja de bateo al conectar cuatro imparables en los mismos turnos, seguido de Sofía Santiago que también anduvo fina al pegar de 4-3, mientras Arely Ortiz, Erika Alpirez y Roció Morales también colaboraron en el triunfo al dar de 4-2, respectivamente.







