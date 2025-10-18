Activan a las personas de la ´edad de oro´

En el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT siguen activando físicamente a los adultos mayores (60 años y más) con su programa permanente enfocado en el grupo de la Edad de Oro.

De lunes a viernes, los abuelitos asisten a las diferentes actividades matutinas que comienzan desde las 10:00 horas con las clases de zumba. También se ejercitan con los juegos de cachibol y las clases de danzón.

La maestra Brissa Tinoco es la encargada de impartir estas disciplinas con todo el entusiasmo, sacando lo mejor de sus alumnos.

Además de activarse, tienen una sana convivencia, les organizan comidas y diferentes actividades.

Las puertas están abiertas para todas las personas mayores de 60 años, lo único que tienen que hacer es acudir a la recepción del Gimnasio para checar los horarios de sus clases favoritas.







