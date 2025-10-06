¡Arranca la liguilla!

El momento de la verdad ha llegado en el campo Luebbert al jugarse esta semana la liguilla del Torneo Empresarial de la categoría Libre.

Los encargados de abrir el telón son los actuales campeones Deportivo 14s, que van en busca de repetir la hazaña y se enfrenta ante un viejo conocido que son los Periodistas FC, en duelo de los cuartos de final pactado para este martes a las 22:00 horas.

La semifinal de la Recopa también se va disputar y los encargados de abrir las acciones son GP Plátanos se mide con MMC el martes a las 19:30 horas.

La intensidad va en aumento cuando Talleres Castillo se topé con Cuervos para ir en busca de la final de Recopa.

En cambio, los equipos que quedaron mejores rankeados en la Copa entran en actividad el miércoles cuando se encaren Indistrial y Manteniendo contra Demons.



