Penúltima jornada en Dominical Vespertina

El campeonato de la categoría Dominical Vespertina de la Liga R-Siete Ladrillera de Futbol está en plena recta final al jugarse la penúltima jornada. Real Maletas ya aseguro matemáticamente el liderato, además de convertirse en serio candidato para quedarse con el título.

Real Maletas esta en lo más alto de la tabla general gracias a los 35 puntos que consiguió producto a los 11 triunfos y par de empates, hasta el momento no conoce la cara de la derrota, además se convirtió en la mejor ofensiva con 108 goles a favor y también defensiva al solamente tolerar 32 dianas.

Por su parte los Libres y Locos quieren asegurar el segundo sitio al contar con 28 unidades, mientras Deportivo Hernández lo persigue peligrosamente con 27 de los buenos.

Los que están en una intensa pelea por el cuarto escalón son los conjuntos de Ondeados y Díaz al estar igualados con 25 puntos y un poco más alejado se encuentran Lola y su Pandilla con 20 de los buenos.