Intensa jornada sabatina

Con la intensidad que se encuentra en estos momentos las altas temperaturas a provocado que los peloteros den un extra de su condición física en cada uno de los encuentros de la temporada regular de la Liga Burocrática de Softbol.

En este venidero sábado se va disputar la jornada 6 en la que va estar en juego un total de 15 duelos que se van a repartir en los diamantes del Pedro Guajardo y Tutelar.

Desde las 8:30 de la mañana se va cantar ¨Play Ball¨ y los encargados serán los jugadores de Cerezos para enfrentarse al Deportivo RAC, estos últimos tienen doble compromiso y se van a topar con Amigos de Roberto Lucio, los cuales quieren retornar a la senda de la victoria luego de perder el invicto la semana pasada.

En otro de los atractivos enfrentamientos que se van a dar en el terreno de juego es Galo Transportes ante BM Autowork a las 11:30 de la mañana, en cambio, Secundaria 10 se va topar con Yankees del MA, el cual promete muchas emociones.



