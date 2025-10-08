Peloteros de RAM superan a RCS en torneo interligas

Una auténtica lluvia de carreras fue la que protagonizaron los planteles de RCS y RAM, aunque este último se apuntó el triunfo apretado por pizarra de 15-13, dentro de las hostilidades del Torneo Interligas de Softbol de la Planta Corning.

Los peloteros RAM se vieron en la obligación de remar contra corriente para poder pegarle al actual campeón de RCS y el momento clave fue en la apertura de la sexta entrada en la que se encargaron de fabricar tres carreras.

Pese que los lanzadores recibieron constante castigo, Gerardo Gómez fue el que se apuntó el triunfo para superar en la partida a Noé Salazar.

Por espacio de siete entradas completas ambos conjuntos repartieron imparables, pero los mejores bateadores estuvieron de lado de RAM por medio de Orlando Flores al tener bateo perfecto de 4-4, Jorge Durán y Roberto Ramírez conectaron tres hits, respectivamente, seguido Apolinar González que se fue de 4-2.



