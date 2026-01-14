Peloteros de Medina dominan a Bulldogs

Sin tardarse mucho tiempo los peloteros del Deportivo Medina ya estamparon su primera estrella del presente 2026 al conquistar el campeonato de postemporada de la D2 en la Liga Veteranos de Softbol, luego de imponerse en el tercero de la serie a Bulldogs por pizarra de 18-12.

El "Depor" ha venido de menos a más, dentro del organismo al conquistar en el anterior playoff la letra D3 y de esta manera convertirse en uno de los planteles protagonistas.

Los envíos de Juan Hernández "El Chikis" dominaron completamente a la artillería de su similar Bulldogs, aunque en la sexta entrada atravesó por algunas complicaciones al recibir castigo de cinco carreras, pero no fue suficiente para arrebatarle el triunfo.

Deportivo Medina cargó completamente la balanza para asegurar el triunfo y la corona con par de rallys de cuatro rayitas y uno de siete.

Hernández pegó un jonrón que estuvo acompañado por Antonio Hernández y Raúl Gómez.



