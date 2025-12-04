Como en los viejos tiempos

Dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida así que José Luis Baltazar Jr. y Nicky Bentz revivirán sus carreras boxísticas para enfrentarse en una pelea de exhibición el próximo 12 de diciembre en el ring de la Coliseo.

Detalles de la pelea de exhibición en el Coliseo

Este combate "amistoso" está llamando mucho la atención, pues ambos compartieron ring en la misma época y aunque mantienen una gran amistad, aseguran que se darán un tiro de verdad.

Este pleito será parte de la función de homenaje a un grande del boxeo local, el Rocky Montoya (Q.E.P.D.). La familia del homenajeado también será parte de esta velada pues su hijo, Rocky Montoya Jr, peleará contra Axel "Toro" Reyes.

Participación de Rocky Montoya Jr. en el homenaje

Como ingrediente especial, los organizadores decidieron incluir lucha libre, así que habrá una batalla muy atractiva entre Rey Astral y The Panther Jr.