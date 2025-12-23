Busca Pedro Pedraza titularidad en Pachuca

El reynosense Pedro Pedraza está dándolo todo en la pretemporada con los Tuzos del Pachuca, con el objetivo de ganarse la titularidad en el próximo torneo Clausura 2026 de la Liga Mx.

El mediocampista tamaulipeco se tiene que mostrar como si fuera su primer torneo en el club hidalguense, ya que tienen nuevo director técnico con la llegada del argentino Esteban Solari.

Desde la salida de Guillermo Almada, quien lo debutó en Primera División, Pedro ha tenido que remar contra corriente sobre todo el torneo anterior, donde Jaime Lozano no lo tenía entre sus jugadores de confianza. Pedraza tiene aún un par de semanas para llenarle el ojo a Solari y quedarse con el puesto en la contención.







