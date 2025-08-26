Se prepara Pedraza para el América

Después de no ver actividad en el fin de semana en el empate de los Tuzos 1-1 ante el León, el reynosense Pedro Pedraza ya entrena al parejo de sus compañeros preparándose para el partido de la jornada 7 donde visitarán nada más y nada menos que al América el próximo sábado.

Las Águilas le traen gratos recuerdos a Pedro ya que fue el equipo ante el cual debutó en Primera División.



