Deportes

Se prepara Pedraza para el América

Pedro Pedraza ya entrena al parejo de sus compañeros preparándose para el partido de la jornada 7
  • Por: Alberto Gamboa
  • 26 / Agosto / 2025 -
  • COMPARTIR
Se prepara Pedraza para el América

Pedro Pedraza.

Después de no ver actividad en el fin de semana en el empate de los Tuzos 1-1 ante el León, el reynosense Pedro Pedraza ya entrena al parejo de sus compañeros preparándose para el partido de la jornada 7 donde visitarán nada más y nada menos que al América el próximo sábado.

Las Águilas le traen gratos recuerdos a Pedro ya que fue el equipo ante el cual debutó en Primera División.


EL MAÑANA RECOMIENDA