Pedraza titular en el triunfo de los Tuzos

El reynosense Pedro Pedraza fue titular y disputó 78 minutos en el triunfo de los Tuzos de Pachuca como visitantes (0-1) sobre el Necaxa en partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga Mx. Al minuto 71 el mediocampista tamaulipeco recibió la tarjeta amarilla y unos minutos después dejó su lugar para el "Pocho" Guzmán.