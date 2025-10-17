Guerreros Reynosa FC recibe al Real Apodaca

Los Guerreros Reynosa FC no buscan quien se les hizo sino quien se las pague y este viernes desean que el Real Apodaca pague los platos rotos.

Atractivo partido de la jornada 7 es el que se vivirá en el estadio del Polideportivo (19:00 horas), donde los fronterizos buscarán regresar a la senda de la victoria después de que en la jornada anterior sufrieron su primera derrota del torneo.

El apoyo de la afición ha sido muy importante en sus anteriores partidos como locales y hoy más que nunca necesitan ese cobijo de la gente.

La buena noticia para el ataque de los "Warriors" es que su delantero estelar, Brayan Ortega, está listo para jugar luego de cumplir con su castigo.

El Real Apodaca es uno de los equipos más experimentados del Grupo 16, y aunque ocupan el noveno lugar con 9 puntos, nadie los puede dar como un rival fácil.

Los Guerreros ocupan el quinto puesto con 11 unidades, es decir, solamente tienen 2 puntos de ventaja sobre su rival.



