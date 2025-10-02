Contundente triunfo de Amigos Jrs.

No tiene una semana de conseguir el campeonato y los Amigos Jrs., regresaron inmediatamente al diamante para defender su corona ante Amigos de Checo para recetarle tremenda paliza de 25-5, dentro del inicio de la temporada regular del torneo nocturno de la Liga Federal Independiente de Softbol.

La ofensiva de los actuales monarcas se mantiene en ritmo y así lo demostraron al registrar cuatro rallys de seis carreras y uno de siete para crear una productiva delantera, que nunca perdieron en todo el partido y de esta manera conseguir su primer triunfo.

Los bates anduvieron efectivos por conducto de Antonio Hernández que en cinco turnos legales disparo cuatro imparables de los cuales tres fueron cuadrangulares para de esta manera convertirse en el jugador más valioso.

En cambio, Carlos Ramírez, Antonio Hernández, José Rivas pegaron tres inatrapables, seguido de Esteban Padrón que se fue de 5-5 para ayudar en el marcador final y al lanzador Daniel Posada para que se apuntará el triunfo.