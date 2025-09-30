Tropiezan Búfalos en Saltillo

Los Búfalos de Reynosa tropezaron en su visita a Saltillo, en un interesante agarrón contra los Jaguares Unifraire, quienes se llevaron el triunfo por marcador de 15-0.

La manada de la Uamra continúa con su gira de partidos de preparación en la categoría Juvenil AA, contra rivales de gran exigencia tanto de Nuevo León como de Coahuila.

El examen resultó de gran provecho para los Búfalos del coach Oscar Garza, quien tiene muy claro su sistema de juego. La defensiva reynosense se comportó a la altura, solamente tuvieron un pecado en el segundo periodo, donde los sorprendieron con un pase largo que terminó en anotación.

Los otros siete puntos de los Jaguares fueron en un "pick six". Los Búfalos iniciaron sus entrenamientos este lunes de cara al siguiente compromiso "amistoso" que será el próximo domingo, visitando al Club Warriors de Monterrey.