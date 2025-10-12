Busca Guerreros mantener invicto

Los Guerreros Reynosa FC aún no conocen la derrota en el presente torneo y así quieren continuar. Ahora jugarán en calidad de visitantes, en San Pedro, Coahuila contra Irritilas FC en duelo correspondiente a la jornada 6 de la Liga TDP (Tercera División Profesional).

Es un partido de gran importancia para que el equipo fronterizo se meta de lleno en la pelea por la cima del Grupo 16 donde están empatados con el Saltillo Soccer en el tercer lugar, con 11 puntos, solamente por debajo de Cadereyta (15 puntos) y FC Santiago (14).

Aunque no existe rival fácil, Irritilas va muy abajo en la tabla, ocupan el lugar 11 con apenas 5 puntos. Los reynosenses llegan muy motivados a este duelo luego de vencer al Saltillo Soccer y romperles el invicto, mientras que los Irritilas cayeron 2-1 ante el equipo de San Pedro.