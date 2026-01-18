En Reynosa hay buenos árbitros

En las canchas de Reynosa pitan buenos árbitros, pero pocas veces se reconoce su trabajo. Javier Ortega, Carlos Reyes y Brailovsky Martínez pertenecen al Colegio Universitario que dirige desde hace muchos años Juan Ramos.

Esta tripleta se encargó de dirigir el partido amistoso entre los equipos profesionales de esta ciudad realizando un gran trabajo. Saltaron al terreno de juego motivados, pues son oportunidades que tienen que aprovechar.

"Es un avance para nosotros que pitamos en el fútbol amateur y obviamente nos sirve para darnos a conocer, venimos con el objetivo de hacer un buen trabajo", comentó Javier Ortega, quién fungió como árbitro central.

Son personajes muy conocidos en los juegos llaneros, dan servicio en diferentes ligas locales tanto de fútbol siete como de fútbol once, principalmente en la LIMUFUT, además de los torneos estatales avalados por la Asociación de Fútbol de Tamaulipas.