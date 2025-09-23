Corrieron con un propósito

La comunidad "Runner" respondió al llamado y fueron parte de la carrera atlética "TecmiRun 2025", organizada por el Tec Milenio Campus Reynosa. Una buena cantidad de atletas se dieron cita en la pista del Polideportivo para apoyar este programa Becas con Propósito.

El Instituto Municipal del Deporte también se sumó a esta causa y se fusionaron por medio del programa Reynosa Fit 4.0 con el objetivo de promover la activación física, la sana convivencia y la unión de las familias reynosenses.

Fue una ruta de 5 kilómetros donde se premió a los primeros lugares de cada categoría, pero al final todos resultaron ganadores al cruzar la meta.