Listos para Juegos Parapanamericanos

Clara Guadalupe Olivares Martínez y Ángel David Lorenzo Rubio portan con mucho orgullo el uniforme tricolor.

Los atletas reynosenses de Tenis de Mesa en la modalidad de Deporte Adaptado y su entrenador Erick López, estuvieron presentes en el abanderamiento de la Delegación Mexicana que participará en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

La emoción de representar a su país se les nota y no es para menos, ya que harán historia al ser los primeros deportistas de Reynosa, en su modalidad, que compiten en este evento internacional.

El abanderamiento estuvo a cargo del profesor Luis Rivera Morales, en representación del titular de la CONADE, Romel Pacheco.

Desde el pasado viernes se concentraron en el Comité Paralímpico Mexicano, en la Ciudad de México, donde realizaron varios entrenamientos con el resto de los seleccionados para afinar detalles. El lunes por la tarde, emprendieron el viaje a Chile.

El evento se llevará a cabo del 28 de octubre al 3 de noviembre.



