Sube al podio en la Paralimpiada

Otra gran experiencia a nivel nacional vivió el reynosense Luis Damián Lara Narváez, quien puso en alto el nombre de Tamaulipas tras colgarse una medalla de bronce en la Paralimpiada 2025 que se desarrolló en Aguascalientes.

No es la primera vez que sube al podio en un evento de la CONADE, ya que en el 2024 Luis Damián también cosechó preseas para su estado y fue una de las figuras de Reynosa. En esta ocasión ganó un bronce en paratletismo, en salto de longitud Clasificación T11 Ciegos y Débiles Visuales.

Este premio no es obra de la casualidad, ya que son años de ardua preparación junto a su entrenador, Erick López. El apoyo de sus papás ha sido clave para que pueda explotar todo su potencial en el deporte de alto rendimiento y seguramente continuará cosechando medallas en los próximos eventos para cerrar de gran forma el año.



