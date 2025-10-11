Reynosenses siguen brillando en la Paralimpiada Nacional

Continúan los grandes resultados de los paratletas reynosenses que están dejando muy en alto el nombre de Tamaulipas en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, que se está desarrollando en Aguascalientes.

Durante las competencias, los atletas de Reynosa lograron importantes victorias al obtener medalla de oro en Relevos Mixtos Síndrome de Down con Dulce Paola Rodríguez Gaytán y Dalia Gabriela Nava, además de la medalla de plata en Relevos Mixtos Parálisis Cerebral, obtenida por Jaime Guadalupe Arredondo Rodríguez.

Sin duda, estos jóvenes deportistas de alto rendimiento son todo un ejemplo y motivan a que más papás se animen a llevar a sus hijos a practicar alguna disciplina sin importar la discapacidad.







