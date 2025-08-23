Avanzan pesistas a la Paralimpiada Nacional

Con buenas noticias para Reynosa terminó la etapa Estatal de Powerlifting (levantamiento de pesas) en el deporte adaptado, ya que el talento de casa logró el primer objetivo.

Samuel Cabello Rodríguez en la categoría Next Gen, división de -49 kilos y Ángel David Lorenzo Rubio en la categoría Infantil, división de - 65 kilos, obtuvieron su calificación a la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, al registrar sus levantamientos con las marcas requeridas para obtener el boleto, esto acorde al anexo técnico.

Los paratletas demostraron la fuerza que han conseguido a base de mucho entrenamiento y se mostraron muy motivados en la competencia que se llevó a cabo en el gimnasio Snap Gym de esta ciudad. Ahora deberán esperar a que terminen el resto de las disciplinas para ser anunciados oficialmente como seleccionados de Tamaulipas.



