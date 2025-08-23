Viaja el equipo de Deporte Adaptado a Paralimpiada Estatal

El equipo de Deporte Adaptado que representa a Reynosa viajó a la Paralimpiada Estatal CONADE que se celebrará en la ciudad de Tampico, Tamaulipas.

El Instituto Municipal del Deporte facilitó el transporte de los seleccionados en las disciplinas de paratletismo y paranatación, quienes buscarán obtener su pase para representar a Tamaulipas en la justa nacional.

Hace unos días esta frontera fue sede de la etapa estatal en las disciplinas de tenis de mesa y powerlifting.



