Reynosa, sede de la Paralimpiada Estatal

Este viernes arranca la actividad de la Paralimpiada Estatal y Reynosa será sede de las disciplinas de para tenis de mesa y para powerlifting
  • Por: Alberto Gamboa
  • 15 / Agosto / 2025 -
Arranca la actividad de la Paralimpiada Estatal.

Este viernes arranca la actividad de la Paralimpiada Estatal y Reynosa será sede de las disciplinas de para tenis de mesa y para powerlifting. 

Los paratletas locales buscarán hacer valer su condición de locales para ganarse el derecho de representar a Tamaulipas en la siguiente etapa rumbo a la fase nacional de la CONADE. 

La actividad comenzará este viernes 15 de agosto a las 18:00 horas en el Polideportivo con para tenis de mesa, también a las 18:00 horas pero en el Snap Gym se llevará a cabo el para powerlifting. 

La inauguración se llevará a cabo el sábado 16 de agosto a las 11:00 horas en el Polideportivo.    


