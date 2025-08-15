Reynosa, sede de la Paralimpiada Estatal

Este viernes arranca la actividad de la Paralimpiada Estatal y Reynosa será sede de las disciplinas de para tenis de mesa y para powerlifting.

Los paratletas locales buscarán hacer valer su condición de locales para ganarse el derecho de representar a Tamaulipas en la siguiente etapa rumbo a la fase nacional de la CONADE.

La actividad comenzará este viernes 15 de agosto a las 18:00 horas en el Polideportivo con para tenis de mesa, también a las 18:00 horas pero en el Snap Gym se llevará a cabo el para powerlifting.

La inauguración se llevará a cabo el sábado 16 de agosto a las 11:00 horas en el Polideportivo.



