Reynosenses presentes en la Paralimpiada Estatal

Reynosenses presentes en la Paralimpiada EstatalReynosa y otros municipios inician la competencia en la Paralimpiada Estatal 2025, buscando destacar para llegar a la Paralimpiada Nacional.
Los paratletas de Reynosa están presentes en la Paralimpiada Estatal 2025, competencia que servirá como etapa selectiva rumbo a la Paralimpiada Nacional.
Participan también los municipios de Nuevo Laredo, Tampico, Madero, Victoria y Altamira, se puso en marcha la Paralimpiada Estatal 2025, competencia que servirá como etapa selectiva rumbo a la Paralimpiada Nacional 2025, programada en Aguascalientes durante los meses de septiembre y octubre.
