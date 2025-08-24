Deportes

Reynosenses presentes en la Paralimpiada Estatal

Reynosa y otros municipios inician la competencia en la Paralimpiada Estatal 2025, buscando destacar para llegar a la Paralimpiada Nacional.
  • Por: Alberto Gamboa
  • 24 / Agosto / 2025 -
Los paratletas de Reynosa están presentes en la Paralimpiada Estatal 2025, competencia que servirá como etapa selectiva rumbo a la Paralimpiada Nacional.

Participan también los municipios de Nuevo Laredo, Tampico, Madero, Victoria y Altamira, se puso en marcha la Paralimpiada Estatal 2025, competencia que servirá como etapa selectiva rumbo a la Paralimpiada Nacional 2025, programada en Aguascalientes durante los meses de septiembre y octubre.

