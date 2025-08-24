Reynosenses presentes en la Paralimpiada Estatal

Los paratletas de Reynosa están presentes en la Paralimpiada Estatal 2025, competencia que servirá como etapa selectiva rumbo a la Paralimpiada Nacional.

Participan también los municipios de Nuevo Laredo, Tampico, Madero, Victoria y Altamira, se puso en marcha la Paralimpiada Estatal 2025, competencia que servirá como etapa selectiva rumbo a la Paralimpiada Nacional 2025, programada en Aguascalientes durante los meses de septiembre y octubre.